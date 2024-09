Fausto e Carla una vita dedicata ai giornali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Un pezzo di storia del commercio guastallese è andato in pensione. A 78 anniVeneri, titolare dell’edicola di via Gonzaga, in pieno centro a Guastalla, ha deciso di godersi il meritato riposo, dopo ben 53 anni di "giornalaio". Era il luglio 1971 quando ha cominciato l’attività, gestendo una piccola edicola con la madre Ludovica Busana. E dopo le nozze conValentini, ha lavorato con la moglie al suo fianco. Non solo in negozio ma anche con le consegne a domicilio: in ciclomotore (nei primi anni) e poi in bici, per un percorso di oltre 20 chilometri al giorno, talvolta anche quasi trenta, svolto tuttora per un centinaio di clienti del centro e della periferia guastallese. All’inizio degli anni Duemila c’era stato il boom, con almeno 180 consegne ogni giorno.