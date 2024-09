Emmy 2024 le previsioni | trionfo annunciato per Shogun e The Bear?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 settembre 2024) I nostri pronostici sugliAwarde Theappaiono senza rivali nella corsa ai premi della TV americana, mentre fra le miniserie si sfidano Baby Reindeer, True Detective e Ripley. L'edizione da record di, e probabilmente anche di The: è quanto si preannuncia per l'edizione numero 76 degliAward, soprattutto dopo la cerimonia che, domenica scorsa, ha sancito una prima valanga di trofei su due fra le serie più acclamate e popolari del panorama televisivo. All'assegnazione dei cosiddetti Creative Arts, destinati in prevalenza alle categorie tecniche, farà seguito domenica prossima la cerimonia principale degliAward, con i riconoscimenti agli interpreti, ai registi, agli sceneggiatori e alle migliori serie della scorsa stagione televisiva. E come ben sa chi segue questa tipologia di eventi, i membri