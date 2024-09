Edge of Sanity | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 14 settembre 2024)ofnon è solo un survival horror psicologico; è un viaggio angosciante nel cuore ghiacciato dell’Alaska, dove la vera sfida è mantenere la sanità mentale di fronte a un orrore implacabile. Ispirato ai miti di Cthulhu, questo gioco si distingue per la sua narrativa avvolgente, l’atmosfera opprimente e una grafica 2D disegnata a mano che crea un senso palpabile di isolamento e disperazione.ofLa storia prende il via con il protagonista, un membro di una squadra di rifornimento, che viene inviato per indagare sulla misteriosa scomparsa di scienziati da un remoto laboratorio. Subito, il giocatore viene immerso in un mondo di tensione continua, popolato da creature spaventose, ambienti ostili e oscuri segreti.