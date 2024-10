Dagli Usa arriva la super-uva 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Unire i moscati e la Vitis vinifera (l'uva da tavola) per ottenere una "" uva con qualitàiori. È questo l'obiettivo di un progetto avviato negli USA, guidato dall'Arkansas Agricultural Experiment Station e finanziato con 7 milioni di dollari dal National Institute of Food and Agriculture del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti. I moscati possono essere considerati il più popolare vitigno americano nel mondo dell'uva, ma hanno molte qualità, come la resistenza alle malattie e sapori unici, che sono desiderati nelle specie più popolari di Vitis vinifera (uva a grappolo). Allo stesso modo, la Vitis vinifera, la specie che la maggior parte delle persone mangia come uva da tavola e beve nel vino, ha molte caratteristiche desiderabili per i moscati, come la buccia più sottile, una consistenza più croccante e l'assenza di semi.