Casper Ruud | Sinner leggendo i documenti si capisce che non c’è discriminazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) La sentenza ITIA di 33 pagine su Jannike il suo ormai noto caso di positività a un metabolita del Clostebol, risoltasi con assoluzione alla luce della bassissima quantità della sostanza rilevate e della capacità di ricostruire per filo e per segno la vicenda (con annesse prove), è disponibile per tutti. Non tutti, però, l’hanno letta, e forse una buona percentuale anche di suoi stessi colleghi non l’ha visionata. Qualcuno, però, l’ha fatto. Quel qualcuno è. Il norvegese non affronta sul campo il numero 1 del mondo da tre anni, ma ne conosce molto bene l’evoluzione. E proprio della vicenda legata aha parlato a TV 2, la tv commerciale principale concorrente della NRK (tv di Stato norvegese) che, al suo pari, fa parte dell’EBU (European Broadcasting Union), in uno dei rarissimi casi del genere.