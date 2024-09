Calvana in Musica in ricordo di Gei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Domani torna "in", l’ottava edizione vedrà protagonista il coro jazz diretto da Stefania Scarinzi, una formazione tutta al femminile che presenterà un repertorio di brani swing, jazz e pop contemporaneo americano. Il coro sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Massimiliano Calderai. Organizzato dal Cai di Prato, in collaborazione con la Scuola diVerdi, l’evento è dedicato alla memoria di Fiorenzo Gei, ex presidente del CAI e grande appassionato di. Scarinzi e Calderai, entrambi docenti di lunga data alla Verdi, hanno guidato gruppi jazzistici in numerosi festival e scambi internazionali con grande successo. Il concerto si terrà a Casa Bastone, con inizio alle 11, seguito dal pranzo. Un’occasione per vivere la natura incontaminata della, ascoltareclassica in un contesto suggestivo e e gustare i sapori autentici della cucina toscana.