Ancona a Fermo con qualche certezza in più Squadra che vince non si cambia | vero Gadda?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Vigilia del primo derby di stagione: l’diprepara il confronto forte del successo di domenica scorsa sul proprio campo e consapevole dei rischi di giocare al Recchioni, tra l’altro contro la Fermanante un po’ a sorpresa al Tubaldi di Recanati. Il mister può contare praticamente su tutta la rosa a disposizione, compreso Azurunwa, mentre è ancora indisponibile Ramires. Il "blocco" degli over ha dato ampie garanzie, dal trio di difesa composto da Boccardi, Codromaz e Bellucci – domani potrebbero subentrare Rovinelli oppure l’ultimo arrivato Magnanini, al posto di Bellucci –, a quello di centrocampo dove Gulinatti in regia e gli interni Alluci e Sare hanno prodotto gioco, idee, geometrie e fatto filtro piuttosto bene, anche se ovviamente contro la Fermana in trasferta su un campo stretto e spesso malconcio sarà tutt’altra partita.