Addio a Gabriele Mainetti morto a 37 per un colpo di fucile

(Di sabato 14 settembre 2024) Un tragico incidente ha scosso la comunità di Vobarno, dove nella tarda mattinata di ieri, venerdì 13 settembre, è stato ritrovato il corpo senza vita di, un cacciatore di 37 anni, padre di due bambini

non era rientrato a casa dopo una giornata di caccia giovedì 12 settembre. Preoccupati per la sua assenza, i familiari avevano dato l'allarme e iniziato a cercarlo. È stato ritrovato verso le 10:30 del giorno successivo nei campi lungo via Forno, a poca distanza dal luogo in cui si presume stesse cacciando. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Salò, si tratterebbe di un incidente: l'uomo sarebbe scivolato, facendo partire accidentalmente undalche imbracciava.