Un sorriso contro la malattia La missione dell’esercito del bene | Uniti nella battaglia più difficile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Più di 2.200 viaggi per accompagnare 163 malati a cure e visite dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto scorso, 14 gruppi di auto e mutuo aiuto, 112 persone coinvolte, 38 sedute con lo psicologo, 605 accessi fra Vimercate (312) e Carate (293) "un aiuto emotivo essenziale". Sono i numeri dei primi mesi di attività di “Unin oncologia“, la rete di volontari che con il sostegno della Regione che finanzia, quasi 100mila euro destinati al progetto, ha lanciato un nuovo modo di stare accanto a chi combatte lapiù, quella che fa più paura. Dalla diagnosi che non è più una condanna senza appello, ma che cambia la vita, alle terapie. Capofila, Auser Monza, partecipano Claudio Colombo per l’Oncologia di Vimercate e Auser Solidarietà Arcore, ma fra i gruppi in prima fila ci sono anche “I Ragazzi di Robin“, “Social Time onlus“ e “L’Arte di amarsi“.