Su Apex Legends sta per cominciare la Caccia Spaziale!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) EA e Respawn vi invitano ufficialmente a esplorare la galassia nel nuovo eventodi, disponibile dal 17 settembre all’8 ottobre. Inizia una nuova cosmica avventura con la modalità a obiettivi Knockout, vai adi taglie con 36 oggetti cosmetici a tema, sblocca il nuovo oggetto corpo a corpo universale “Morso del serpente” e altro ancora in questo evento stellare. E poi, la ciliegina sulla torta: il ritorno delle Duo! Questa amatissima modalità tornerà in gioco martedì 17 settembre e sarà disponibile fino alla fine della stagione. Le novità diin pillole: Knockout- In questa nuova modalità a obiettivi, per avanzare dovrai conquistare zone e accumulare punti Evo, e i 5 team con il punteggio più basso verranno eliminati in ogni round.