Spider-Man 4 | ecco i villain che erano stati presi in considerazione per il sequel prima del cambio di rotta

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nuove indiscrezioni svelano quali cattivi i Marvel Studios avevano inizialmente preso inper-Man 4. I piani originali prevedevano che-Man 4 fosse una storia di strada che ruotava intorno a Peter Parker e Daredevil che si alleavano per combattere il sindaco Wilson Fisk. Si prevedeva che Ant-Man sarebbe stato coinvolto nella storia e che il film sarebbe uscito nel 2025, finché gli scioperi dell'anno scorso non hanno causato il caos a Hollywood. Ora il film dovrebbe arrivare nelle sale nel 2026, a cavallo tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Il Peter Parker di Tom Holland sarà presumibilmente il protagonista del primo film, quindi una semplice storia di strada non funzionerà più, soprattutto se