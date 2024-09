Sinner conto salatissimo | i due coach fermi al bivio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 13 settembre 2024) Jannikha messo con le spalle al muro i suoi due, Darren Cahill e Simone Vagnozzi: è tempo di prendere decisioni importanti. Si potrebbe pensare che si sia dato alla pazza gioia e che si sia scatenato. Che abbia sfogato tutta l’adrenalina che aveva in corpo, e chissà quanta ne aveva, facendo qualcosa di clamoroso. Invece no. Janniknon ha fatto nulla di tutto ciò, dopo aver vinto gli Us Open. Non ha neanche prenotato un volo last minute per qualche località esotica, come forse avrebbe fatto chiunque altro al posto suo, macché. Jannikha unin sospeso con i suoi(LaPresse) – Ilveggente.itNon appena si è liberato dagli impegni post Us Open è volato, semmai, alla volta dell’Alto Adige. Non voleva far altro che abbracciare la zia malata, alla quale ha dedicato, tra le lacrime, il suo secondo torneo del Grande Slam.