Serie C Virtus Entella | le ultime prima di Virtus Entella-Carpi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Laaffronterà ilquesta sera alle 20,45 al Comunale di Chiavari nella quarta giornata di campionato diC. La squadra di mister Gallo è capolista del girone B con tre vittorie su tre, mentre gli avversari dopo due pareggi sono riusciti a battere il quotato Perugia. Il tecnico dell’dovrà rinunciare a quattro giocatori importanti: non ci saranno infatti Thioune, Tomaselli, Garattoni e Di Noia, tutti infortunati. “Ilè una squadra organizzata che ha vinto il campionato diD. Giocano uomo contro uomo in modo molto aggressivo e con ottime individualità – ha dichiarato Fabio Gallo, allenatore dell’– non sarà semplice. Voglio che l’pensi a sé stessa e a cercare di esprimere al massimo le sue idee di gioco. Siamo consapevoli della forza dell’avversario ma anche delle nostre capacità.