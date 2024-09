‘Sempre al tuo fianco’ con Ambra Angiolini | trama cast e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

'Sempre al tuo fianco' è la nuova fiction Rai dedicata agli uomini e alle donne che lavorano nella Protezione Civile. La serie è ispirata a storie e fatti realmente accaduti. 'Sempre al tuo fianco' arriva finalmente in tv. La serie è stata al centro delle polemiche per un incendio sviluppatosi durante le riprese nel 2022 che devastò la vegetazione dell'isola di Stromboli. Dopo la certificazione dell'estraneità della Rai, i vertici dell'azienda hanno dato l'ok per mandarla in onda. L'appuntamento per la prima puntata è previsto per domenica 15 settembre 2024 in prima serata su Rai1 alle ore 21.30.