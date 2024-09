San Siro addio ma Milan e Inter vogliono restare a Milano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024)staccano la spina al vecchio San. Forse definitivamente, se è vero che il progetto di ristrutturazione firmato da WeBuild dopo un'estate di sopralluoghi e lavoro rappresentava l'ultima carta del sindaco Beppe Sala per provare a convincere i due club adove sono oggi. Niente da fare.hanno notificato a Sala che non se ne fa nulla e che l'intenzione è marciare spediti verso un impianto nuovo, proiettato al futuro, andando oltre i limiti della struttura del Meazza la cui ristrutturazione avrebbe lasciato in eredità un senso generale di arretratezza oltre a problemi logistici impattanti. Il faccia a faccia era stato sollecitato dalle stesse società nel cuore dell'estate ed era statopretato dal sindaco come un passo indietro verso la soluzione gradita al Comune.