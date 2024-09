Psg non vuole liquidare Mbappè

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Psg nonLa commissione giuridica della lega calcio francese ha condannato il Psg a pagare a Kylian Mbappé 55 milioni di stipendi arretrati. Si tratta delle spettanze di aprile, maggio e giugno 2024 che il club francese non aveva versato all’attaccante, che in estate è passato a parametro zero al Real Madrid. Si tratta dell’ennesimo capitolo di una vicenda tutt’altro che chiusa. Secondo quanto scrive L’Equipe, nella sua sentenza la commissione ritiene che il Psg abbia “ingiustamente” omesso di pagare al suo giocatore “gli elementi salariali previsti dall’emendamento al contratto di lavoro concluso tra le due parti il 21 maggio 2022”, emendamento approvato dalla lega calcio transalpina. La dirigenza del Psg riteneva di avere un accordo verbale con Mbappé nel caso in cui avesse lasciato il club a zero.