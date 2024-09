Pronti a salire sul palco con Let’s Sing 2025!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) Preparatevi a scatenare la superstar che è in voi con, l’ultimo capitolo dell’acclamato franchise karaoke, disponibile su tutte le principali console di gioco dal 5 novembre 2024. In arrivo giusto in tempo per le festività natalizie,è il party game definitivo e un must per ogni fan del karaoke. L’edizione di quest’anno offre molto di più che in passato, con una modalità carriera originale narrata, un gameplay nuovo e migliorato ed emozionanti eventi stagionali per mettere in mostra le proprie abilità canore tutto l’anno. Ma soprattutto,presenta il catalogo più ampio di brani che gli aspiranti cantanti abbiano mai visto.è progettato per soddisfare ogni stile di gioco e livello di abilità canora, offrendo un’ampia gamma di modalità di gioco in solitaria, in locale e in multiplayer online.