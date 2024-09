Pedullà | De Laurentiis errore grave sul rinnovo di Kvara

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Seconodo AlfredoADL gestisce male ildida due anni. Il georgiano chiede 8 milioni, merita l’adeguamento. Khvichatskhelia continua a brillare con il Napoli, ma il suocontrattuale resta un nodo da sciogliere. Alfredo, nel corso di “Speciale Calciomercato”, ha criticato duramente la gestione di Aurelio De. Il giornalista ha dichiarato: “Aurelio Deha commesso ungravissimo, non me lo sarei mai aspettato da lui. Da un anno e mezzo, due, gestisce malissimo la vicenda relativa aldi. Il calciatore avrebbe meritato da subito un adeguamento, è stato uno dei grandi artefici dello scudetto.”ha poi rivelato le richieste di: “Ora mi risulta chetskhelia chieda 8 milioni e non so se il Napoli sia disposto a darglieli o se il georgiano si accontenterà magari di percepirne 7”.