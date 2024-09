Orsato le ’scosse’ dell’ex-arbitro Il match che ricorderò per sempre? Quando scesi in campo con i figli E quella promessa fatta a mamma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una passione nata quasi per caso ("Volevo fare l’elettricista, mi sono ritrovato con la divisa di.."), quei colleghi presi come modello da seguire ("Collina ebbe coraggio a darmi nuove chance anchesbagliavo"), le partite che non si dimenticano mai ("volta che entrai incon i miei due), l’ultimaMariateresa ("Volevo smettere dopo i Mondiali in Qatar, lei mi chiese di continuare e le dissi che avrei lasciato dopo gli Europei in Germania"), i progetti per il futuro ("Portare la mia esperienza ai più giovani") e tanto altro. L’altro volto di Danielenon è quello di un direttore di gara con lo sguardo severo e deciso a farsi rispettare che a 49 anni ha appeso il fischietto al chiodo (dopo 289 gare arbitrate in A), ma quello molto più “umano“ di una persona che spiega, ascolta, soprattutto racconta.