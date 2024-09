Ode alla tuberosa regina della notte e signora della profumeria

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 13 settembre 2024) Carnale, narcotica, ipnotica, vibrante e sensuale al punto di essere peccaminosa. Laè uno dei fiori per eccellenzasi è affermata in breve tempo come una delle materie prime più pregiate grazie alle sue proprietà organolettiche. Il profumo dell’assoluta diè un’esplosione potente e sfaccettata dalle sfumature ora verdi, ora cremose. Impossibile non percepirlo., profumo proibito Laè un fiore bianco e notturno che sprigiona tutta la sua essenza al calar del sole. Se oggi viene considerata come simbolo di purezza, non si può dire lo stesso di quando venne importata per la prima volta in Europa nel 1530. Il profumo che i fiorisprigionavano era considerato peccaminoso, tale al punto di indurre in tentazione.