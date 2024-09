Morgan in tribunale a Lecco chiede la giustizia riparativa L’avvocata di Angelica Schiatti si oppone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Marco Castoldi, in arte, ha parlato al termine della prima udienza del processo a suo carico per stalking nei confronti della ex compagna. Il cantautore ha chiesto al giudice Gianluca Piantedosi di poter accedere a un processo die la seconda sezione penale deldiprenderà la decisione in merito entro il 27 settembre. Se il giudice non dovesse accettare la proposta dell’artista si aprirà i dibattimento con la prima udienza l’8 novembre.