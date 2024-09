La vita di Pedro Almodóvar in mostra a Madrid

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 13 settembre 2024) Life&People.itè parte essenziale della biografia die della sua traiettoria creativa. Fu la capitale spagnola negli anni 70’ e ‘80 – gli anni della lunga e incontenibile euforia per l’uscita dagli anni poveri, grigi e oscuri del franchismo che sfociò nella leggendaria movida madrileña – a ispirarlo e a fornirgli il contesto culturale ideale per sviluppare il suo inconfondibile stile registico e narrativo. Proprio al legame viscerale tra la città e l’artista è dedicata la, chica, – in corso fino al prossimo 20 ottobre al Centro Cultural Conde Duque – che analizza l’evoluzione die della società attraverso il cinema di, e viceversa, grazie al dialogo costante tra la capitale e il regista.