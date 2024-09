La storia del Volto Santo La statua venuta dal mare e la devozione del popolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Portato dal destino, arrivato via, capace di vincere tutti i dubbi e lo scetticismo prima di diventare il "Padre della patria", il protettore dei lucchesi, un’icona di fede e di speranza. Ildei lucchesi gode di un’aura di leggenda e realtà , nato come simbolo della cristianità e del culto, ha ben presto superato ogni confine, divenendo il simbolo della lucchesità quando ancora la città , allora Comune, faticava a tenere unito il suo territorio di confine, sotto le spinte di pisani e fiorentini, imponendo ai paesi sottomessi e ai loro abitanti, oltre a vari gravami economici, anche il più odiato atto di sudditanza, la partecipazione alla processione del, in cui si riconosceva automaticamente l’autorità lucchese.