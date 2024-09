Jesi ancora un giovame con la droga agli Orti Pace | beccato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024)(Ancona), 13 settembre 2024 –un giovanecon la. Nella giornata di ieri, le volanti del commissariato hanno segnalato per uso personale stupefacenti un somalo 28enne, titolare di regolare permesso di soggiorno. Nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, intensificati nelle aree più sensibili della città, gli operatori diconcentravano particolare attenzione ai parchi pubblici ove in passato erano state segnalate situazioni di degrado e micro criminalità. Alle 16, giunti in via Setificio,gli operatori disi accorgevano di un giovane extracomunitario seduto su un muretto e nascosto da un albero. Fermato il veicolo in direzione costa del Montirozzo, gli agenti hanno scavalcato il corrimano ivi presente, lo sorprendevano alle spalle.