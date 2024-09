Intervista a una sposa bambina

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 13 settembre 2024) Siete in tanti ad averci segnalato un video che sta circolando con insistenza sul web, un video che colpisce allo stomaco e che riteniamo sia giusto trattare. Una delle segnalazioni che abbiamo ricevuto ci racconta: un mio amico su facebook ha condiviso questo video. non mi sembra che la ragazza abbia 13 anni e non mi sembra che quando appare anche il presunto marito 29enne lei sia cosi disperata. inoltre perchèrla in tv e permetterle di lamentarsi davanti al marito se questa per loro è considerata normalità ? non ha senso. Ed è stata proprio questa a spingermi a voler trattare la notizia. Il video in questione è il seguente:  Non è un falso, si tratta veramente di un’a unadi 13 anni che hato un uomo di 29, costretta dalla sua famiglia.