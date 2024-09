Incidente choc schianto inevitabile nella famosa località turistica | strada chiusa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alle 15:00 sulla Sp 125, prima dell’ingresso della frazione di Murta Maria, per unle che ha visto coinvolti, un suv e un pick-up che si sono scontrate fra loro semi frontalmente. La squadra dei vigili del fuoco di Olbia ha collaborato con i sanitari del 118 per portare le prime cure agli occupati, la passeggera del suv e il conducente del pick-up, che sono stati trasportati all’ospedale di Olbia. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti per i soccorsi i vigili del fuoco di Olbia e il personale del 118. Le due persone rimaste ferite a seguito dell’sono state trasportate in ospedale. Inevitabili i rallentamenti al trafficozona sino a conclusione dei rilievi e allo spostamento dei due veicoli, che hanno riportato ingenti danni.