Il verde da ripensare Pini marittimi a rischio

(Di venerdì 13 settembre 2024) Pensionati, umarell ma anche gli abituè del centro di Lecco potrebbero non aver più un posto dove trovarsi a discutere di lavori pubblici, su quanto avviene in città e a scambiare quattro chiacchiere. I– che in realtà sonodomestici - in riva al lago di Como verranno molto probabilmente abbattuti. Sono tre piante che crescono tra la centralissima piazza Giuseppe Garibaldi e via Roma, il cosiddetto Cantun di ball appunto. Si aggiungeranno probabilmente alla schiera degli altri cinquanta alberi già rasi al suolo o che restano da radere al suolo nella città dei Promessi sposi.