Il motore del futuro

(Di venerdì 13 settembre 2024) O meglio quali saranno i motori dela breve e a medio termine? La crisi dell'acquisto di automobili elettriche, specialmente in Italia, sta rimescolando le carte che sembravano definite. E iltermico si propone con nuove soluzioni tecnologiche, che tagliano consumi ed emissioni. Segnali che possono allungare la vita di valvole, cilindri e ottani, che hanno accompagnato fino a oggi gran parte della vita dei cittadini. Per fare il punto su come davvero la pensa la gente, UIGA, l'Unione Italiana dei Giornalisti Automotive, insieme con Bosch Italia, lancia al “Salone dell'Auto di Torino”, la terza edizione del sondaggio “ILDEL”. Alla manifestazione, con ingresso gratuito, che si terrà open air dal 13 al 15 settembre nel centro di Torino, i visitatori potranno esprimere la loro opinione.