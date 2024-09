Fashion Week A Milano sfila un’estate infinita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un calendario fitto di eventi,te, presentazioni e iniziative di ricerca e visionarie quello della, organizzata dalla Camera Nazionale della Moda e dal suo presidente Carlo Capasa impegnato al massimo per valorizzare (e scoprire) i nuovi talenti dello stile e a portare in alto il nome del Made in Italy. Aspettando la primata di martedì 17 – con il gran finale di Hui domenica 22 – ecco che in tanti si ritroveranno sempre nel primo giorno dite al mattino in Palazzo Marino per la XXIV edizione del premio ’Chi è ChiCommunity Awards’, in Sala Alessi, con la direttrice Cristiana Schieppati a consegnare i preziosi riconoscimenti. Tra i premiati Diego Della Valle, Federico Marchetti, Laura Burdese, Martina Strazzer, Renzo Rosso e Pierpaolo Piccioli che riceverà il riconoscimento alla carriera.