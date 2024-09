Dal calcio al nuoto Arriva Sport Live

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Assunta Legnante e Regin Ganeshamoorty come testimonial, grandi ma soprattutto piccini come protagonisti di un’edizione ancora più ampia e variegata delle precedenti. Ecco la quarta volta di "", la manifestazione che dalle 9 alle 19 di domenica animerà il centro cittadino con dimostrazioni delle societàive del territorio, in un totale di ben 62 realtà coinvolte in piazza XX Settembre, corso Umberto I e Varco sul mare. "Sono sempre più numerose le associazioni che ogni anno vogliono prendere parte a questa iniziativa – ha detto l’organizzatore di, Domenico Rita, in occasione della conferenza di presentazione di ieri mattina –. Noi cerchiamo di coinvolgere tutti e dare visibilità a ogni disciplina. D’altro canto, ci fa molto piacere che anche in altri Comuni siano state promosse giornate simili.