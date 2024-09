Cristiano Ronaldo 1 miliardo di follower su tutti i social | Abbiamo fatto la storia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)firma l’ennesimo record. Il campione, dopo aver messo a segno il gol numero 900 di una carriera leggendaria nella sfida di Nations League tra il suo Portogallo e la Croazia, festeggia suiun traguardo clamoroso: undisu tutte le piattaforme.celebra l’impresa con un post su Instagram: “la” Aggiunge poi l’ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Juventus, attualmente in Arabia Saudita con l’Al Nassr: “Undi. Questo è più di un semplice numero: è una testimonianza della nostra comune passione, del nostro amore per il gioco e non solo. Dalle strade di Madeira ai palcoscenici più grandi del mondo, ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi. E ora siamo un, insieme”.