Così cambieranno le banche con l’intelligenza artificiale

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano, 13 settembre 2024 – Utente: “Ciao, mi fai un bonifico di tot euro a pinco pallo?”. Home banking: “Certo, procedo”. Qualche secondo di attesa e “Ecco la distinta. Conferma i dati?”. “Confermo” e a questo punto con i protocolli di sicurezza (impronta digitale, riconoscimento facciale, codice di sicurezza) il bonifico è fatto. E’ quello, o meglio una delle cose, che accadrà alla banca con l’avvento del. A illustrare come l’Ai inciderà sui servizi bancari (sia per i clienti che per i dipendenti) è Paolo La Torre, Managing Partner Italia di Capco, multinazionale della consulenza specializzata nella digital transformation die società di servizi finanziari (quartier generale a Londra, oltre 7.000 dipendenti e 37 sedi in tutto il mondo), che sta portando in Italia (è operativa dall’inizio del 2023) l’esperienza con i big del settore.