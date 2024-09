Corriere dello Sport – Roma Zalewski è pronto all’addio | oggi un nuovo incontro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 13 settembre 2024) 2024-09-12 09:43:44 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Nicolaha passato un’altra notte da giocatore della. Dopo aver trovato un accordo con il Galatasaray e convocato addirittura un gruppo di amici a cena per brindare all’imminente trasferimento, ha preso atto che la trattativa tra i club non si è conclusa: pur avendo detto ache sarebbe stato meglio accettare la proposta, Lina Souloukou ha ritenuto troppo bassa l’offerta per il cartellino, che si aggirava intorno ai 5 milioni più bonus. Lavorrebbe ricavare il doppio, che sarebbe tutta plusvalenza e alleggerirebbe non poco le perdite di bilancio, ma per raggiungere un’intesa con la controparte dovrà abbassare le pretese, almeno sulla parte fissa, chiedendo magari una percentuale più alta sulla futura rivendita.