Coppa Davis 2024 Italia ai quarti di finale se… Tutte le combinazioni prima di Italia-Belgio

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ecco lein otticadi(Finals 8 di Malaga) per gli azzurridiin. Dopo il successo di misura contro il Brasile, gli uomini di Filippo Volandri tornano in campo a Bologna per il secondo impegno settimanale, quello contro ilanche lui vincitore all’esordio per 2-1 contro l’Olanda. Matteo Berrettini e compagni hanno un solo risultato con cui possono già qualificarsi alla fase successiva con una giornata d’anticipo, ovvero sconfiggere ilvincendo tutti e tre gli incontri. In caso di vittoria per 2-1 tutto sarebbe comunque rinviato alle ultime due sfide di questo fine settimana (-Brasile e-Olanda). Ecco il riepilogo della classifica (in ordine la squadra, il rapporto vittorie-sconfitte complessivo, il rapporto match vinti e persi all’interno degli scontri, il rapporto tra set vinti e persi).