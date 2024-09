Cesena-Modena Mignani | Gara equilibrata Berti? Speriamo non sia grave

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Conoscevamo il valore dei nostri avversari. Ho visto una, nel primo tempo siamo stati bravi a non disunirci, poi dopo il 2-2 abbiamo subito la reazione dele credo che il risultato sia giusto”. Questa è l’analisi in conferenza stampa di Michele, tecnico del, dopo il pareggio per 2-2 contro ilnell’anticipo della quinta giornata di Serie B. “In avvio diabbiamo fatto fatica, non riuscivamo a trovare spazi e dobbiamo essere bravi anche in gare come questa. Magari qualcuno di noi era sottotono, ma ci può stare”, ha aggiunto. C’è preoccupazione per le condizioni didopo il brutto intervento di Caldara: “Si è fatto male, ha preso una brutta entrata, ma la speranza è che sia menodi quel che si è visto nelle immagini. Ora sente dolore ma vedremo dopo gli esami”, conclude.: “