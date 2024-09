Cantieri per il teleriscaldamento Spunta la storia della Fiumicella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lasi può dimenticare, perfino nascondere, ma non si può cancellare. Le tracce e i brandelli di ciò che è stato e successo restano e prima o poi riemergono dal passato, per ricordarci da dove arriviamo e chi eravamo. Gli scavi per la realizzazionerete delcittadino hanno riportato alla luce la. È un canale storico, vecchio di secoli, per deviare l’acqua del Gerenzone, uno dei torrenti che attraversano Lecco, a monte dei rione San Giovanni. "L’energiasua acqua veniva sfruttata in oltre 40 officine per trasformarla in forza motrice", spiegano Paolo Colombo, presidente dell’associazione Officina Gerenzone, i cui volontari ridanno voce al fiume, al suo percorso, al suo ambiente, allae alla Lecco che non c’è più che si è sviluppata attorno e grazie ad esso, diventando una sorta di Manchester del lago di Como.