Beethoven suona con l’orchestra Canova

(Di venerdì 13 settembre 2024) Quest’anno cade il bicentenario della prima esecuzione di uno dei massimi capolavori nella storia della musica. Dopodomani lo si potrà riascoltare eseguito da una talentuosa orchestra sinfonica, nel suggestivo scenario dei Giardini della Villa Reale. Sarà la Reggia di Monza a ospitare domenica alle 17 il concerto delche proporrà in integrale la nona sinfonia di, a 200 anni esatti da quando venneta per la prima volta. Per l’occasioneda camera diretta dal giovane maestro Enrico Saverio Pagano si allargherà fino a diventare un ensemble sinfonico, con l’inserimento, in veste di solisti, del soprano Marta Leung, del mezzosoprano Mara Gaudenzi, del tenore Giacomo Leone e del basso Nicola Ciancio, oltre al Coro AsLiCo preparato dal maestro Massimo Fiocchi Malaspina. Come spiegano gli organizzatori, "la Sinfonia n.