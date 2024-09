American Magic avvisa Luna Rossa | Nel round robin siamo stati più volte davanti ce la giochiamo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024)affronterànella semifinale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio statunitense si era presentato a Barcellona con grandissime velleità e nella prima parte delsembrava avere a disposizione una barca molto veloce, ma nella seconda metà della fase a gironi non ha impressionato e si presenta alla fase a eliminazione diretta con alcuni dubbi. La compagine a stelle e strisce si trova costretta a fare i conti con l’infortunio di uno dei due timonieri titolari: Paul Goodison è infatti caduto sulla barca dopo le regate di sabato scorso ed è al momento fuori dai giochi, sostituito dall’argentino Lucas Calabrese che ha però un’esperienza ridotta con questo tipo di scafi.