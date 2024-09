Renzi attacca Conte | Ce l’ha con me perché ho voluto Draghi Bucci? Grande sindaco e grade persona

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Matteo, in un’intervista a Il Giornale, ritorna sui motivi di dissenso con Giuseppe, dice che se non lo vorranno nel campo largo se ne andrà da solo, elogia Marcodi Genova e candidato del centrodestra in Liguria anche se sottolinea che non potrà sostenerlo alle elezioni regionali.: “non mi perdona l’operazione” Nell’intervista al quotidiano milanese, il senatore e leader di Italia Viva parla del “rancore” che nutre Giuseppenei suoi confronti: “C’è uno scontro tra Schlein e. Schlein dice: facciamo l’accordo suinuti.invece non ci vuolenon ha ancora digerito la sostituzione con. Vive di rancore per il passato e mi insulta: ma cosa vuole aspettarsi da uno che si dichiara di sinistra e non sceglie tra Trump e Harris?”.