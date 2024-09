Quasi duecento ambientalisti uccisi nel 2023 per le loro battaglie | il report della ong Global Witness Nessuna regione al mondo è sicura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nelsono stati in totale 196 glia causa delle. La stima viene dall’ultimo rapporto “Missing voices”ong britannica, che dal 2012 monitora ogni anno a livelloe gli omicidi legati all’attivismo ecologista. Il numero reale, però, potrebbe anche essere più alto, visto che in alcune zone delrisulta particolarmente difficile recuperare informazioni su questo genere di crimini. “L’omicidio rimane a oggi una strategia comune per mettere a tacere i difensori dell’ambiente e gli attacchi letali spesso si verificano insieme a rappresaglie più ampie contro individui che vengono presi di mira da governo, aziende e altri attori non statali con violenza, intimidazioni, campagne diffamatorie e criminalizzazione. Ciò sta accadendo in ognidele inogni settore”, si legge nel documento.