Perché un campeggio a Caorle può rappresentare la tua vacanza da sogno

(Di giovedì 12 settembre 2024)è una perla unica nel suo genere. Una piccola gemma incastonata tra le foci dei fiumi Livenza e Lemene. Fin dal I° secolo, periodo della sua fondazione, la pesca e l’attività portuale sono state le principali fonti di sostentamento per i suoi abitanti. Eppure, non deve sorprendere la crescita esponenziale che la città ha vissuto anche sotto il profilo turistico, grazie al suo affaccio sul Mare Adriatico, che ne fanno una meta decisamente ambita per gli amanti del mare (ma non solo, come vedremo più avanti), e alla relativa vicinanza con Venezia.