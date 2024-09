Papa Francesco conclude il suo viaggio apostolico a Singapore ultima tappa di un lungo pellegrinaggio in Asia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024)è arrivato al’11 settembre 2024, segnando l’del suonel Sud-Esttico e in Oceania.ha già visitato Indonesia, Papua Nuova Guinea e Timor-Leste, in quello che è stato il suo piùdall’inizio del pontificato. Il suoha toccato temi chiave come il dialogo interreligioso, l’incontro con i giovani e la promozione della pace e della riconciliazione.durante la messa nello Stadio Nazionale alSportsHub,, 12 settembre 2024 @Foto Crediti Ansa – VelvetMagL’arrivo aL’atterraggio del Pontefice alChangi Airport è avvenuto in un clima diverso rispetto alle tappe precedenti.