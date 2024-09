Monza-Inter Nesta punta su 3 ex! Poi bagarre sulla trequarti – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Domenica sera, sfida valida per la quarta giornata di campionato. Alessandro, appena due punti in tre partite, recupera un giocatore. ULTIME – Verso, posticipo domenicale alle 20.45. Primo test dopo la sosta per la squadra di Simone Inzaghi, che successivamente se la vedrà contro Manchester City e Milan. Oggi ad Appiano Gentile si ricompatterà tutto il gruppo, dopo gli impegni per le nazionali. L’avversario sarà appunto il, che ha raccolto appena due punti durante le prime tre giornate, pareggiando contro Empoli e Fiorentina, ma perdendo in casa alla seconda giornata contro il Genoa. In vista del match contro l’potrà contare su un rientro in avanti: ossia quello di Dany Mota. Il portoghese però si giocherà un posto dal primo minuto con Capraridi campo.