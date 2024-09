Mbappé non corre più cammina non salta non dribbla | che gli è successo? Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Il Corriere della Sera dedica un articolo alla stella francese che da tempo sembra la sua controfigura. Dove'è finito Kylian? Che ne è del ragazzo dagli scatti prodigiosi che trascinò la Francia alla conquista della seconda Coppa del Mondo della sua storia, nel 2018 in Russia, e che faceva sognare i tifosi nei primi anni al Psg? Il giocatore che si vede trotterellare in campo da mesi, che gioca malissimo nella sconfitta in casa contro l'Italia in Nations League e spreca da panchinaro stanco anche quei pochi minuti alla fine della vittoria sul Belgio, non ha niente a che vedere con il fenomeno di un tempo. Nonchalance, gli rimproverano ormai a ogni partita, in Francia.