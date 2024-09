L' Ia ' migliora servizi digitali e acquisti ma timore frodi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) L'intelligenza artificiale è sicuramente una opportunità perre la qualità deiper la maggioranza degli italiani ma sono alti i timori di un aumento del rischio di. Dalla ricerca "L'approccio degli italiani alla trasformazione digitale", realizzata da Ipsos per Sopra Steria Next, la divisione di Sopra Steria Group dedicata a consulenza manageriale e trasformazione digitale emerge anche come "per la maggior parte degli italiani (51%), lazzazione e l'innovazione tecnologica sono al terzo posto tra le priorità da affrontare a livello governativo", dopo salute e istruzione- ricerca. Anche nelle vendite online, un canale di acquisto sempre più diffuso, circa due italiani su tre hanno effettuato almeno un acquisto online negli ultimi 12 mesi.