(Di giovedì 12 settembre 2024) Il 10 settembre 2024 è stato condiviso su X un post in cui si legge cheavrebbeche lada Covid-19 «è». I dati sulla, infatti, sarebbero «falsi», e sarebbeutilizzata «violenza contro chi cercava la verità», si legge ancora. Questa notizia è falsa. Lo scorso 22 marzo, Lothar Wieler, exdelInstitute (RKI) che opera per conto del ministero della Saluteed è responsabile del controllo e della prevenzione delle malattie, ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa tedesca Tages Schau in occasione del quarto anniversario del lockdownper fermare lada Covid-19. L’intervista si concentrava sugli aspetti positivi e negativi della gestione dellada parte del governoe del coordinamento con gli altri Stati.