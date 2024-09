Latina ha in giardino un caravan rubato | nei guai una 32enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 12 settembre- Nel corso della mattinata del 11 settembre c.a. a Cisterna di, i Carabinieri della Stazione diBorgo Podgora, deferivano in stato di libertĂ , per il reato di ricettazione, una cittadina classe 92 residente a Cisterna di. Nella circostanza i militari operanti rinvenivano, all'interno deldi un'abitazione di proprietĂ della, unrisultato provento di furto denunciato in data 07 luglio c.a. presso la Stazione Carabinieri di Torvaianica da un cittadino inglese classe 72. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro ed affidato in custodia giudiziale a ditta del luogo.