L’annuncio di PS5 Pro porterà all’annuncio di Switch 2?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sony ha annunciato da poco la sua PS5 Pro, un annuncio seguito dalle polemiche sul prezzo esagerato, mostrando un nuovo hardware che dovrebbe aiutare le vendite della console ammiraglia di Sony. Un messaggio chiaro e forte, che le altre produttrici di hardware, Microsoft e Nintendo, difficilmente potranno ignorare. La risposta che in molti aspettano con trepidazione è proprio quella di Nintendo, che sappiamo essere al lavoro proprio sul successore di. Quindi giunge spontanea la domanda: Nintendo andrà a controbattere aldi Sony? Secondo noi, no. Questo perché Nintendo sono ormai anni, più precisamente dal successo di Wii, che ha deciso di ignorare la concorrenza per concentrarsi sull’innovazione e sulle proprie forze e giochi, andando a proporre sempre qualcosa di diverso e unico.