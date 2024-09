La Toscana in un tagliere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 12 settembre 2024) La cucinada sempre si fonda su ingredienti semplici, ma di grande qualità. Inizia con gli Etruschi la grande tradizione gastronomica ma si evolve e diventa più raffinata nel Rinascimento, periodo di banchetti e grande convivialità quando alla corte dei nobili, i Medici in primis, lavoravano i migliori chef. Oggi a noi sono state tramandate di generazione in generazione molte ricette dalla cucina delle corti ma anche dalla cucina povera o quella nella costa delle Repubbliche marinare. Un grande classico che forse meglio rappresenta la tradizione culinaria e i sapori toscani è il. Immancabile in ogni cucina e inseparabile dalle massaie, in legno spesso, rettangolare, originariamente usato per tagliare gli alimenti, è diventato nel tempo un modo cult per servire l’antipasto di salumi, crostini, bruschette e formaggi accompagnati dal miele.