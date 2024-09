La seconda vita dei rifiuti tessili A Cascina la raccolta è a domicilio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un ulteriore passo verso il riciclo. Dal 16 settembre sarà attivo il servizio didirettamente a casa dei cittadini di Geofor, in collaborazione con il Comune di, dedicato ai. Si tratta di una possibilità aggiuntiva ai centri didie di Pisa, da quando ladifferenziata deiè diventata obbligatoria in Europa nel 2022. La prenotazione delladeipuò avvenire attraverso l’app Rciclo, sul sito www.geofor.it o contattando il numero 800.95.90.95. In fase di prenotazione sarà comunicato all’utente il giorno in cui dovrà esporre i sacchi (il servizio è attivabile per minimo un sacco di colore nero non trasparente dal volume di circa 80 litri e per un massimo di quattro di questi sacchi) dalle 7 alle 8.